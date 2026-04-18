Реал нашел виновного в вылете из Лиги чемпионов. Это была месть

Getty Images/Global Images Ukraine

Представители мадридского «Реала» внутри клуба считают УЕФА виновным в вылете «сливочных» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб дважды уступил «Баварии» (1:2, 3:4), однако имел шанс на камбэк в Мюнхене. Ключевым моментом стало удаление Эдуардо Камавинги, которое помогло «Баварии» выбить «Реал» из турнира.

После матча «сливочные» остались недовольны работой арбитра Славко Винчича во втором поединке против «Баварии», имея вопросы к его решениям.

В окружении мадридского клуба существует теория, что к вылету приложил руку глава УЕФА – Александер Чеферин, который может мстить за стремление «Реала» создать новый проект Суперлиги как замену классической Лиге чемпионов.

Именно «Реал» был одним из инициаторов создания Суперлиги, которая на протяжении нескольких лет создавала проблемы УЕФА.

Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Я гадав, що новина про можливість збірної України з футболу потрапити на ЧС замість Ірану через якийсь додатковий міні-турнірі - це була вершина вашої хворобливої фантазії... А виявляється ви ще й вмієте вигадувати теорії змов, ще й технічно прилітати до цього відомі гранди світового футболу....
В мене є до вас, sport.ua, одне запитання - Коли ви нарешті почнете просто доносити до людей звичайні новини. Про події, які відбулися чи мають відбутися, про факти які мали місце... Тобто коли вже ви нарешті почнете займатися ЖУРНАЛІСТИКОЮ, а не художньою творчістю!!!???
