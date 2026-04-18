Реал нашел виновного в вылете из Лиги чемпионов. Это была месть

Представители мадридского «Реала» внутри клуба считают УЕФА виновным в вылете «сливочных» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб дважды уступил «Баварии» (1:2, 3:4), однако имел шанс на камбэк в Мюнхене. Ключевым моментом стало удаление Эдуардо Камавинги, которое помогло «Баварии» выбить «Реал» из турнира.

После матча «сливочные» остались недовольны работой арбитра Славко Винчича во втором поединке против «Баварии», имея вопросы к его решениям.

В окружении мадридского клуба существует теория, что к вылету приложил руку глава УЕФА – Александер Чеферин, который может мстить за стремление «Реала» создать новый проект Суперлиги как замену классической Лиге чемпионов.

Именно «Реал» был одним из инициаторов создания Суперлиги, которая на протяжении нескольких лет создавала проблемы УЕФА.