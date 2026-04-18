Список Переса. Реал отпустит восемь игроков летом, какова судьба Лунина?

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после вылета из Лиги чемпионов составил список игроков, которые должны покинуть расположение команды.

По информации издания Sport.es, летом «сливочные» гарантированно попрощаются с Эдуарду Камавингой, который подвел команду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Не найдется места в составе двум защитникам – Франу Гарсии и Раулю Асенсио, также укажут на выход и Дани Себальосу.

В списке оказались и опытные Дани Карвахаль и Давид Алаба, контракты которых истекают летом 2026 года. Мадридский клуб продолжать сотрудничество с ветеранами не намерен.

По идее Переса, нападающие Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия должны остаться на контракте у «Реала», но следующий сезон они проведут в аренде.