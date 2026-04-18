Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Испания
18 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 18 апреля 2026, 18:06
889
0

Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг

У Асенсио проблемы со здоровьем

889
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

По информации испанских СМИ, защитник Реала Рауль Асенсио был вынужден обратиться в больницу из-за проблем со здоровьем – у игрока ухудшились симптомы гастроэнтерита.

Из-за болезни Асенсио пропустил матч Лиги чемпионов против Баварии, но за последние два дня футболист потерял шесть кг и был вынужден лечь в госпиталь.

В ближайшее время Рауль не вернется на поле.

23-летний Асенсио в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал ассист в 31 матче.

По теме:
Список Переса. Реал отпустит восемь игроков летом, какова судьба Лунина?
УЕФА может наказать Баварию после победы над Реалом в Лиге чемпионов
ФОТО. Горячая блондинка: жена футболиста Реала взорвала соцсети
Реал Мадрид Рауль Асенсио Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 20:45 19
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции

Ничья в пользу Буковины. Нива и Левый Берег разошлись миром
Футбол | 18 апреля 2026, 17:02 0
Ничья в пользу Буковины. Нива и Левый Берег разошлись миром
Ничья в пользу Буковины. Нива и Левый Берег разошлись миром

Поединок «Нива» Тернополь – «Левый Берег» завершился со счетом 0:0

Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 18.04.2026, 05:05
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:59
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 17:25
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем