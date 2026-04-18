Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг

По информации испанских СМИ, защитник Реала Рауль Асенсио был вынужден обратиться в больницу из-за проблем со здоровьем – у игрока ухудшились симптомы гастроэнтерита.

Из-за болезни Асенсио пропустил матч Лиги чемпионов против Баварии, но за последние два дня футболист потерял шесть кг и был вынужден лечь в госпиталь.

В ближайшее время Рауль не вернется на поле.

23-летний Асенсио в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал ассист в 31 матче.