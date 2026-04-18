Испания18 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 18 апреля 2026, 18:06
889
0
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
У Асенсио проблемы со здоровьем
По информации испанских СМИ, защитник Реала Рауль Асенсио был вынужден обратиться в больницу из-за проблем со здоровьем – у игрока ухудшились симптомы гастроэнтерита.
Из-за болезни Асенсио пропустил матч Лиги чемпионов против Баварии, но за последние два дня футболист потерял шесть кг и был вынужден лечь в госпиталь.
В ближайшее время Рауль не вернется на поле.
23-летний Асенсио в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал ассист в 31 матче.
