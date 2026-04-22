Реал может попрощаться с Луниным

Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский гранд готов попрощаться с 27-летним футболистом в случае, если получит выгодное предложение. Соглашение между «сливочными» и Луниным рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне на счету Андрея Лунина 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, ни один из которых не стал сухим. Пропустить он успел 20 мячей.

Ранее сообщалось о том, что пять футболистов «Реала» покинут команду после поражения от «Баварии».