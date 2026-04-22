Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может попрощаться с Луниным
Испания
22 апреля 2026, 19:05 | Обновлено 22 апреля 2026, 19:06
1321
0

Реал может попрощаться с Луниным

Клуб открыт к продаже украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский гранд готов попрощаться с 27-летним футболистом в случае, если получит выгодное предложение. Соглашение между «сливочными» и Луниным рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне на счету Андрея Лунина 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, ни один из которых не стал сухим. Пропустить он успел 20 мячей.

Ранее сообщалось о том, что пять футболистов «Реала» покинут команду после поражения от «Баварии».

Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Даниил Кирияка
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем