Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Тренер может возглавить «Панатинаикос»
Сергей Ребров больше не является главным тренером сборной Украины.
По информации источника, его имя стало фигурировать в списках кандидатов на должность тренера «Панатинаикоса». Украинский специалист теперь является свободным агентом на тренерском рынке, а клуб из Афин может рассмотреть его кандидатуру уже летом.
В настоящее время греческий клуб не полностью удовлетворен работой Рафы Бенитеса, который может вскоре быть уволен.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Бывший тренер – об ошибке Клименко
Винисиус Жуниор останется на «Сантьяго Бернабеу»