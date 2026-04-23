Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру

Сергей Ребров больше не является главным тренером сборной Украины.

По информации источника, его имя стало фигурировать в списках кандидатов на должность тренера «Панатинаикоса». Украинский специалист теперь является свободным агентом на тренерском рынке, а клуб из Афин может рассмотреть его кандидатуру уже летом.

В настоящее время греческий клуб не полностью удовлетворен работой Рафы Бенитеса, который может вскоре быть уволен.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».