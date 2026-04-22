  4. Основной игрок сборной Бразилии вряд ли сыграет на ЧМ-2026
22 апреля 2026, 18:17 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:18
268
0

Основной игрок сборной Бразилии вряд ли сыграет на ЧМ-2026

Эстевао получил травму

22 апреля 2026, 18:17 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:18
268
0
Основной игрок сборной Бразилии вряд ли сыграет на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

По информации британских СМИ, атакующий полузащитник Челси Эстевао получил серьезное повреждение ноги и вряд ли сможет сыграть на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Несмотря на возраст, 18-летний футболист стал важным исполнителем не только в Челси, но и в сборной Бразилии.

При Карло Анчелотти Эстевао превратился в игрока основы, проведя 11 матчей и забив 5 голов. В составе Челси хавбек забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Эстевао точно пропустит остаток сезона Синих, а шанс сыграть на ЧМ-2026 оценивается как минимальный.

