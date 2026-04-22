Сборная Украины до осени проведет один матч, известен соперник

По информации СМИ, сборная Украины до осенних матчей Лиги наций, скорее всего, проведет только один матч. Команда сыграет спарринг с Данией.

Информация о возможном матче в США против сборной, которая является участницей ЧМ-2026, не является правдивыми.

Второй контрольный матч не исключается, но не является приоритетом и переговоры на этот момент не идут. Пока есть только договоренность с Данией.

При этом сбор перед встречей с датчанами пройдет в Украине.