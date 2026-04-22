Сборная УКРАИНЫ22 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 22 апреля 2026, 19:44
Сборная Украины до осени проведет один матч, известен соперник
Кроме Дании переговоров пока больше нет
По информации СМИ, сборная Украины до осенних матчей Лиги наций, скорее всего, проведет только один матч. Команда сыграет спарринг с Данией.
Информация о возможном матче в США против сборной, которая является участницей ЧМ-2026, не является правдивыми.
Второй контрольный матч не исключается, но не является приоритетом и переговоры на этот момент не идут. Пока есть только договоренность с Данией.
При этом сбор перед встречей с датчанами пройдет в Украине.
