Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Источник: УАФ может назначить сенсационного тренера в сборную
Сборная УКРАИНЫ
22 апреля 2026, 17:10 | Обновлено 22 апреля 2026, 17:17
Источник: УАФ может назначить сенсационного тренера в сборную

Команду всё-таки может возглавить иностранец

Украинская ассоциация футбола продолжает поиски нового тренера сборной Украины.

Как отметил журналист Виктор Вацко, в ассоциации рассматривают возможность назначения иностранного специалиста.

Стоит отметить, что все главные тренеры национальной сборной Украины по футболу за всю ее историю (с 1992 года) были гражданами Украины.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

сборная Украины по футболу назначение тренера Виктор Вацко Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А чому мене по лінку у статті перекидає на болотну версію?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем