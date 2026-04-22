Источник: УАФ может назначить сенсационного тренера в сборную

Украинская ассоциация футбола продолжает поиски нового тренера сборной Украины.

Как отметил журналист Виктор Вацко, в ассоциации рассматривают возможность назначения иностранного специалиста.

Стоит отметить, что все главные тренеры национальной сборной Украины по футболу за всю ее историю (с 1992 года) были гражданами Украины.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».