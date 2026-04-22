«Чего ты прячешься?» Виктор Леоненко жестко разнес Реброва после увольнения

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал работу Сергея Реброва после его увольнения с поста главного тренера сборной Украины.

– Виктор Евгеньевич, какую оценку вы бы поставили Сергею Реброву за работу во главе сборной Украины?

– Неудовлетворительно. Задачу выхода на чемпионат мира не выполнил, поэтому решение очевидно. Другое дело, почему он об этом не сообщил сразу после поражения от Швеции в плей-офф. Я бы так поступил. Было бы честно.

Выйди к прессе и сделай заявление. Не надо прятаться. Знал, куда шел. Не надо прятаться от прессы. Это говорит о том, что либо тебе нечего сказать, либо у тебя ничего не получается.