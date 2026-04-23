Йожеф САБО: «Ребров мог сделать такое и сам. Просто ужас какой-то»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на увольнение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и встал на защиту специалиста, который мог и сам уйти из национальной команды.

– Йожеф Йожефович, стала ли для вас неожиданностью новость об увольнении Сергея Реброва с должности главного тренера национальной сборной Украины?

– Писали и говорили об этом очень много. И, в принципе, прогнозируемо. Для меня такое решение УАФ не стало неожиданностью. Знаешь, я думаю, что, возможно, Ребров мог сделать такое и сам – уйти в отставку, ведь не захотел продлевать контракт с УАФ.

Вполне возможен и такой вариант, как мне кажется. Слишком большое на него психологическое давление. Просто ужас какой-то. Конечно, он не выполнил задание, сборная не пробилась на чемпионат мира, но это не значит, что его нужно обсирать с ног до головы!

Ребров сам все хорошо понимает, он и футболистом был умным, и тренер такой же, – считает Сабо.