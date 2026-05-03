Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
Сабо сообщил, что не принял бы такое предложение
Известный украинский тренер Йожеф Сабо сообщил, что не готов тренировать сборную.
«Если бы меня пригласили – я бы не пошел. Мне уже много лет», — отметил Йожеф Сабо.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
