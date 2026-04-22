Англия22 апреля 2026, 15:31 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:40
В ближайшие 48 часов гранд АПЛ попрощается с тренером
Пути «Челси» и Лиама Росеньора разойдутся
22 апреля 2026, 15:31 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:40
1914
Французский специалист Лиам Росеньор покинет пост главного тренера «Челси». Об этом сообщает Indykail News.
По информации источника, в ближайшие 48 часов 41-летний коуч покинет лондонский клуб. Решение было принято после матча АПЛ с «Брайтоном», в котором «синие» потерпели поражение со счетом 0:3.
Соглашение между Росеньором и «Челси» рассчитано до лета 2032 года, команду он возглавил в январе 2026 года, заменив итальянского специалиста Энцо Мареску. Сейчас «синие» с 48 баллами идут седьмыми в АПЛ.
давайте ще одного ноунейма
