  В ближайшие 48 часов гранд АПЛ попрощается с тренером
22 апреля 2026, 15:31 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:40
В ближайшие 48 часов гранд АПЛ попрощается с тренером

Пути «Челси» и Лиама Росеньора разойдутся

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Французский специалист Лиам Росеньор покинет пост главного тренера «Челси». Об этом сообщает Indykail News.

По информации источника, в ближайшие 48 часов 41-летний коуч покинет лондонский клуб. Решение было принято после матча АПЛ с «Брайтоном», в котором «синие» потерпели поражение со счетом 0:3.

Соглашение между Росеньором и «Челси» рассчитано до лета 2032 года, команду он возглавил в январе 2026 года, заменив итальянского специалиста Энцо Мареску. Сейчас «синие» с 48 баллами идут седьмыми в АПЛ.

Ранее была названа зарплата Мудрика в «Челси».

Ребров выступил с заявлением после увольнения из сборной Украины
ФОТО. Журналистка Sky Sports затмила всех своей красотой на стадионе
«Атмосфера недоверия». Легенда Шахтера прокомментировал отставку Реброва
Даниил Кирияка
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22 апреля 2026, 10:09 13
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Улисс Ламас жестко раскритиковал украинского защитника

Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 14:01 0
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины

С Мироном Богдановичем никто не контактировал

Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21.04.2026, 20:49
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.04.2026, 22:06
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Популярные новости
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 99
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
