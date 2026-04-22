ФОТО. «Да пребудет с вами Сила»: Цыганков удивил фанатов после матча

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков поделился стильным постом в соцсетях после матча против «Бетиса» (2:3).

На следующий день после игры украинец опубликовал атмосферное фото с празднования своего гола – с эффектом светового меча, что сразу отсылает к культовой саге Star Wars.

В подписи к публикации Цыганков поблагодарил за возможность отпраздновать гол в стиле «Звездных войн»:

«Спасибо за этот невероятный световой меч и возможность отпраздновать мой гол в стиле Star Wars. Пусть Сила будет с вами», – написал футболист.

Фанаты сразу оценили креатив – в комментариях под постом появились десятки реакций с огоньками и упоминаниями «джедаев» и «Силы».

Напомним, в матче Ла Лиги против «Бетиса» Цыганков отметился одним из голов «Жироны», однако команда уступила со счетом 2:3.