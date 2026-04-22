22 апреля 2026, 15:05 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:23
ФОТО. «Да пребудет с вами Сила»: Цыганков удивил фанатов после матча

Цыганков забил за Жирону в матче с Бетисом

Instagram. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков поделился стильным постом в соцсетях после матча против «Бетиса» (2:3).

На следующий день после игры украинец опубликовал атмосферное фото с празднования своего гола – с эффектом светового меча, что сразу отсылает к культовой саге Star Wars.

В подписи к публикации Цыганков поблагодарил за возможность отпраздновать гол в стиле «Звездных войн»:

«Спасибо за этот невероятный световой меч и возможность отпраздновать мой гол в стиле Star Wars. Пусть Сила будет с вами», – написал футболист.

Фанаты сразу оценили креатив – в комментариях под постом появились десятки реакций с огоньками и упоминаниями «джедаев» и «Силы».

Напомним, в матче Ла Лиги против «Бетиса» Цыганков отметился одним из голов «Жироны», однако команда уступила со счетом 2:3.

По теме:
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира сменила имидж
Мбаппе и Винисиус – среди лучших бомбардиров топ-5 лиг в 2026 году
Винисиус забил 150-й гол в карьере
фото Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 14:01 0
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины

С Мироном Богдановичем никто не контактировал

Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 апреля 2026, 22:06 4
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Бокс | 22.04.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Футбол | 22.04.2026, 08:54
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Популярные новости
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 12
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
