ФОТО. «Да пребудет с вами Сила»: Цыганков удивил фанатов после матча
Цыганков забил за Жирону в матче с Бетисом
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков поделился стильным постом в соцсетях после матча против «Бетиса» (2:3).
На следующий день после игры украинец опубликовал атмосферное фото с празднования своего гола – с эффектом светового меча, что сразу отсылает к культовой саге Star Wars.
В подписи к публикации Цыганков поблагодарил за возможность отпраздновать гол в стиле «Звездных войн»:
«Спасибо за этот невероятный световой меч и возможность отпраздновать мой гол в стиле Star Wars. Пусть Сила будет с вами», – написал футболист.
Фанаты сразу оценили креатив – в комментариях под постом появились десятки реакций с огоньками и упоминаниями «джедаев» и «Силы».
Напомним, в матче Ла Лиги против «Бетиса» Цыганков отметился одним из голов «Жироны», однако команда уступила со счетом 2:3.
