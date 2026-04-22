ЛНЗ получил серьезное усиление перед финальными матчами УПЛ

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррм Яшари вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, это не гарантирует ему выход в стартовом составе на матч 25-го тура УПЛ с «Металлистом 1925». Яшари из-за повреждения пропустил два месяца, он получил его в матче с «Эпицентром».

В текущем сезоне на счету полузащитника 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя голами и шестью ассистами.

ЛНЗ с 51 очком располагается на втором месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что изгнанник ЛНЗ нашел новую команду в Европе.