Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук вернется в «Олимпиакос» из французского «Лиона».

По информации источника, выкупать 30-летнего украинца представитель Лиги 1 не будет из-за не самого лучшего финансового положения, хотя в арендном соглашении такая опция прописана, ее стоимость составляет 5 миллионов евро.

К «ткачам» Роман присоединился в феврале, за команду провел 10 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом. Всего в текущем сезоне на его счету 26 выходов на поле, за которые он отличился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее «Лион» обыграл «ПСЖ» в чемпионате Франции.