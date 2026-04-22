ФАБРЕГАС о лидере Интера: «Таких игроков немного. Я им восхищаюсь»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал вылет из Кубка Италии от «Интера» (2:3 по сумме двух матчей), уделив особое внимание Хакану Чалханоглу, который оформил дубль и отдал ассист во втором матче.

– С чего начать анализ матча?

– Прежде всего поздравляю «Интер», это действительно очень сложная команда для игры против нее. Мы сыграли очень хорошо. В матче с «Сассуоло» мне было больно, сегодня – нет. Сегодня ребята снова показали, что могут конкурировать с большой командой, которая выигрывает чемпионат, играет вместе 5-6 лет. Мы строим проект два года и сейчас конкурируем с сильнейшей командой Италии. Я не хочу много говорить, иначе скажут, что я неудачник, но я спокоен, и игроки ответили позитивно. Есть сожаление из-за моментов, нам, конечно, чего-то не хватает. В двух штрафных есть разница в деталях, многое мы улучшили, но еще многое нужно. Я повторяю это на каждой пресс-конференции. Мы приближаемся.

– Что скажете о Киву?

– Он делает большую работу и имеет сильных игроков. Найти способ создавать проблемы такой команде – это наша ценность. Кристиан делает хорошую работу.

– Что думаете о Чалханоглу?

– Я много выигрывал и еще больше проигрывал, поэтому понимаю, что такое путь развития. Даже если бы мы выиграли, я сказал бы то же самое. Спокойствие – это главное, команда строится постепенно. Таких игроков, как Чалханоглу, немного. Я им восхищаюсь. Когда мы играем против «Интера», я переживаю, играет он или нет. Он – игрок, который мне очень нравится. Это невероятный уровень, он строит всю игру команды.

– Как двигаться дальше?

– Мы уже движемся дальше, нет времени ждать. Сегодня есть грусть, но через два дня я хочу видеть всех с поднятой головой. То, что они делают, – ненормально. Когда говорят о «Комо», вспомнят команду, которая играет очень хорошо. Нам еще чего-то не хватает, но нельзя терять голову – это была бы ошибка. Мы строим лидеров шаг за шагом, и они должны понимать, что футбол – это также поражения, и их больше, чем побед.