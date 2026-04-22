Лестер стал 5-м клубом, последовательно вылетевшим из АПЛ и Чемпионшипа

Лестер Сити, вылетевший из Чемпионшипа в Первую лигу Англии, стал лишь 5-м клубом в истории, последовательно вылетевшим из АПЛ и второго по силе английского дивизиона.

Первыми четырьмя командами, которых ожидало такое же участие, были Суиндон Таун (1993/94 и 1994/95), Вулверхэмптон (2011/12 и 2012/13), Сандерленд (2016/17 и 2017/18) и Лутон Таун (2023/24 та 2024/25).

Команды, последовательно вылетевшие из АПЛ и второго по силе английского дивизиона

Суиндон Таун (1993/94 и 1994/95)

Вулвергемптон (2011/12 и 2012/13)

Сандерленд (2016/17 и 2017/18)

Лутон Таун (2023/24 и 2024/25)

Лестер Сити (2024/25 и 2025/26)

Напомним, что из Первой лиги в Чемпионшип вышел клуб украинца Ивана Варфоломеева Линкольн Сити.