Лестер стал 5-м клубом, последовательно вылетевшим из АПЛ и Чемпионшипа
Вспомним команды, которых ожидала такая участь
Лестер Сити, вылетевший из Чемпионшипа в Первую лигу Англии, стал лишь 5-м клубом в истории, последовательно вылетевшим из АПЛ и второго по силе английского дивизиона.
Первыми четырьмя командами, которых ожидало такое же участие, были Суиндон Таун (1993/94 и 1994/95), Вулверхэмптон (2011/12 и 2012/13), Сандерленд (2016/17 и 2017/18) и Лутон Таун (2023/24 та 2024/25).
Команды, последовательно вылетевшие из АПЛ и второго по силе английского дивизиона
- Суиндон Таун (1993/94 и 1994/95)
- Вулвергемптон (2011/12 и 2012/13)
- Сандерленд (2016/17 и 2017/18)
- Лутон Таун (2023/24 и 2024/25)
- Лестер Сити (2024/25 и 2025/26)
Напомним, что из Первой лиги в Чемпионшип вышел клуб украинца Ивана Варфоломеева Линкольн Сити.
Sides to suffer back-to-back relegations from the top-flight in the Premier League era:— Squawka (@Squawka) April 22, 2026
◎ Swindon (93/94 & 94/95)
◎ Wolves (11/12 & 12/13)
◎ Sunderland (16/17 & 17/18)
◎ Luton (23/24 & 24/25)
◉ Leicester (24/25 & 25/26) 🆕 https://t.co/lTasyDwFdV
