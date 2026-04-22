В УАФ ограничились одним словом, уволив Реброва из сборной

В Украинской ассоциации футбола обратились к Сергею Реброву после его отставки с поста главного тренера сборной Украины.

«Спасибо! 🇺🇦», – обратилась к Реброву пресс-служба УАФ.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».