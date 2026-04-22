В УАФ ограничились одним словом, уволив Реброва из сборной
Тренеру поблагодарили за работу
В Украинской ассоциации футбола обратились к Сергею Реброву после его отставки с поста главного тренера сборной Украины.
«Спасибо! 🇺🇦», – обратилась к Реброву пресс-служба УАФ.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ребров может остаться в команде
Футболистка Арсенала показала стильный образ и собрала волну комплиментов