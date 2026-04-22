  4. Интер в 16-й раз сыграет в финале Кубка Италии. Лишь 2 команды играли чаще
22 апреля 2026, 11:42
Интер в 16-й раз сыграет в финале Кубка Италии. Лишь 2 команды играли чаще

Упомянем команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Интер в 16-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Италии.

Произошло это благодаря волевой победе над Комо со счетом 3:2 (первый матч – 0:0) в ответном матче 1/2 финала сезона 2025/26.

В истории Кубка Италии лишь две команды играли в финальной игре чаще Интера: Ювентус (22) и Рома (17).

Команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Италии

  • 22 – Ювентус
  • 17 – Рома
  • 16 – Интер
  • 15 – Милан
  • 13 – Торино
  • 11 – Фиорентина
  • 10 – Лацио
  • 10 – Наполи

В финальном матче Интер сыграет против победителя пары Аталанта – Лацио (2:2 в первой игре).

