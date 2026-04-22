Интер в 16-й раз сыграет в финале Кубка Италии. Лишь 2 команды играли чаще
Упомянем команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Италии
Интер в 16-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Италии.
Произошло это благодаря волевой победе над Комо со счетом 3:2 (первый матч – 0:0) в ответном матче 1/2 финала сезона 2025/26.
В истории Кубка Италии лишь две команды играли в финальной игре чаще Интера: Ювентус (22) и Рома (17).
Команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Италии
- 22 – Ювентус
- 17 – Рома
- 16 – Интер
- 15 – Милан
- 13 – Торино
- 11 – Фиорентина
- 10 – Лацио
- 10 – Наполи
В финальном матче Интер сыграет против победителя пары Аталанта – Лацио (2:2 в первой игре).
16 - Inter will play their 16th Coppa Italia final in their history, only Roma (17) and Juventus (22) have more; in addition, since the 2000s, only the Bianconeri (11) have reached the final of the competition more times than the Nerazzurri (10). Habit. pic.twitter.com/Ey3eWk2GiL— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 21, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
