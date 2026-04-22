Игрок Реала сыграл 300 матчей за клуб в Ла Лиге

Вспомним всех футболистов мадридского Реала с 300+ матчами в чемпионате Испании
Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль стал 24-м игроком в истории королевского клуба, сыгравшим 300 матчей в Ла Лиге.
Произошло это в победном поединке 33 тура против Алавеса.
По этому поводу вспомним всех игроков в истории Реала, сыгравших за клуб 300+ матчей в чемпионате Испании.
Игроки с 300+ матчами за Реал в Ла Лиге
- 550 – Рауль (Испания)
- 523 – Маноло Санчис (Испания)
- 510 – Икер Касильяс (Испания)
- 469 – Серхио Рамос (Испания)
- 461 – Сантильяно (Испания)
- 439 – Фернандо Эрро (Испания)
- 439 – Карим Бензема (Франция)
- 427 – Пако Хенто (Испания)
- 418 – Пирри (Испания)
- 414 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
- 404 – Мичел (Испания)
- 394 – Лука Модрич (Хорватия)
- 387 – Гути (Испания)
- 386 – Марсело (Бразилия)
- 370 – Роберто Карлос (Бразилия)
- 363 – Чендо (Испания)
- 344 – Амансио (Испания)
- 343 – Пако Буйо (Испания)
- 341 – Эмилио Бутрагеньо (Испания)
- 317 – Гойо Бенито (Испания)
- 316 – Игнасио Зоко (Испания)
- 306 – Тони Кроос (Германия)
- 301 – Мануэль Веласкес (Испания)
- 300 – Дани Карвахаль (Испания)
300 - @DaniCarvajal92 🇪🇸 has played his 300th LaLiga match, all for @realmadriden. He is the 24th player to reach this figure in the competition with Los Blancos. Milestone. pic.twitter.com/JjMxuwt2NH— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
