  4. Игрок Реала сыграл 300 матчей за клуб в Ла Лиге
22 апреля 2026, 10:46
Игрок Реала сыграл 300 матчей за клуб в Ла Лиге

Вспомним всех футболистов мадридского Реала с 300+ матчами в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль стал 24-м игроком в истории королевского клуба, сыгравшим 300 матчей в Ла Лиге.

Произошло это в победном поединке 33 тура против Алавеса.

По этому поводу вспомним всех игроков в истории Реала, сыгравших за клуб 300+ матчей в чемпионате Испании.

Игроки с 300+ матчами за Реал в Ла Лиге

  • 550 – Рауль (Испания)
  • 523 – Маноло Санчис (Испания)
  • 510 – Икер Касильяс (Испания)
  • 469 – Серхио Рамос (Испания)
  • 461 – Сантильяно (Испания)
  • 439 – Фернандо Эрро (Испания)
  • 439 – Карим Бензема (Франция)
  • 427 – Пако Хенто (Испания)
  • 418 – Пирри (Испания)
  • 414 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
  • 404 – Мичел (Испания)
  • 394 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 387 – Гути (Испания)
  • 386 – Марсело (Бразилия)
  • 370 – Роберто Карлос (Бразилия)
  • 363 – Чендо (Испания)
  • 344 – Амансио (Испания)
  • 343 – Пако Буйо (Испания)
  • 341 – Эмилио Бутрагеньо (Испания)
  • 317 – Гойо Бенито (Испания)
  • 316 – Игнасио Зоко (Испания)
  • 306 – Тони Кроос (Германия)
  • 301 – Мануэль Веласкес (Испания)
  • 300 – Дани Карвахаль (Испания)
