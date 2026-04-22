  4. В Кубке всякое случается. Прогноз на матч Металлист 1925 – Чернигов
Кубок Украины
22 апреля 2026, 09:59
В Кубке всякое случается. Прогноз на матч Металлист 1925 – Чернигов

Шансов больше у харьковчан, но у черниговцев есть стандартные положения, считает Валерий Иващенко

22 апреля 2026, 09:59 |
417
1 Comments
В Кубке всякое случается. Прогноз на матч Металлист 1925 – Чернигов
Динамо. Кубок Украины

Вчера, 21 апреля в первом полуфинальном матче Кубка Украины «Динамо» обыграло «Буковину» со счетом 3:0. А сегодня мы узнаем соперника «бело-синих» по финалу. Кто им станет, «Металлист 1925» или перволиговый «Чернигов»? Своими ожиданиями накануне этого противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился тренер Валерий Иващенко, который вместе с тернопольской «Нивой» встречался с черниговцами в чемпионате.

– Сразу могу сказать, что «Чернигов» не будет стоять у своих ворот и только отбиваться, – сказал Иващенко. – Эта команда умеет играть в футбол. Да, выход в полуфинал Кубка Украины уже для них невероятный успех. Тем не менее, в матчах этого турнира часто случаются неожиданные результаты, понимая, что противостояние состоит из одной игры.

«Металлист 1925» сейчас на ходу в УПЛ, не говоря уже о подборе футболистов. Но для харьковчан важно, чтобы не случилось недооценки соперника. Учитывая амбиции, шансов на успех больше у подопечных Младена Бартуловича.

Что может противопоставить «Чернигов»? Это контригра, поскольку практически не сомневаюсь, что первым номером будет действовать представитель элитного дивизиона. Ну, и, конечно, стандартные положения могут стать грозным оружием черниговской команды.

Что касается прогноза на этот матч, то, думаю, в финале Кубка Украины пара «Динамо» – «Металлист 1925» выглядела бы предпочтительнее, поэтому ставлю на харьковчан – 2:0.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
навряд чи, сумнівно що середнячок першої ліги зможе щось протиставити представнику "еліти".
Вчора чемпіон першої ліги програв киянам, незважаючи на більш-менш рівну гру, але перемогла майстерність та реалізація
