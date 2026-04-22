Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине

Кубок Украины
22 апреля 2026, 08:04 | Обновлено 22 апреля 2026, 09:16
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко объяснил скандальный гол в ворота Буковины в полуфинальном матче Кубка Украины (3:0).

– Вернемся к игровым моментам. Насколько можно было заметить по трансляции, вы просили игроков остановить игру в эпизоде, предшествующем первому голу…

– Я подошел к их игроку, спросил, что с ним. Он сказал, что все хорошо. Я попросил игрока «Буковины» выбить мяч, но они не сделали этого. У них было две попытки, чтобы выбить мяч…

После этого наша команда побежала в контратаку, и я же не буду стоять. Побежал – и забил. Полагаю, это чистый гол. Возможно, есть вина рефери, не остановившего игру, возможно, «Буковины» – мне трудно рассудить этот момент. Но хорошо, что забили, – сказал Матвей.

В нынешнем сезоне киевское Динамо занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей. «Бело-синие» квалифицировались в финал Кубка Украины, одержав Буковину (3:0).

Металлист 1925 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Честно, я этого не ожидал»
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22 апреля 2026, 07:52 10
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо

Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение

Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21 апреля 2026, 20:49 3
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

Известный наставник считает, что черновицкая команда пока не готова конкурировать с динамовцами

Брайтон – Челси – 3:0. Пятое фиаско синих подряд. Видео голов и обзор
Футбол | 22.04.2026, 01:59
Брайтон – Челси – 3:0. Пятое фиаско синих подряд. Видео голов и обзор
Брайтон – Челси – 3:0. Пятое фиаско синих подряд. Видео голов и обзор
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
«Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо
Футбол | 22.04.2026, 08:30
«Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо
«Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо
Суддя зупиняє гру ,всьо
Буковина не вибила м'яч поки була в атаці, а коли Динамо перехопило м'яч, тоді тільки почали кричати, щоб зупинити гру, гол справедливий
Пономаренко вчора відіграв на 100%, щодо того епізоду - тут він правий, питання є лише до суддівської бригади, до гравців ДК не може бути питань
Популярные новости
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 11
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 23
Футбол
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
