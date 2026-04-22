Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко объяснил скандальный гол в ворота Буковины в полуфинальном матче Кубка Украины (3:0).

– Вернемся к игровым моментам. Насколько можно было заметить по трансляции, вы просили игроков остановить игру в эпизоде, предшествующем первому голу…

– Я подошел к их игроку, спросил, что с ним. Он сказал, что все хорошо. Я попросил игрока «Буковины» выбить мяч, но они не сделали этого. У них было две попытки, чтобы выбить мяч…

После этого наша команда побежала в контратаку, и я же не буду стоять. Побежал – и забил. Полагаю, это чистый гол. Возможно, есть вина рефери, не остановившего игру, возможно, «Буковины» – мне трудно рассудить этот момент. Но хорошо, что забили, – сказал Матвей.

В нынешнем сезоне киевское Динамо занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей. «Бело-синие» квалифицировались в финал Кубка Украины, одержав Буковину (3:0).