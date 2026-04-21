Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины

Динамо в матче полуфинала Кубка Украины обыграло Буковину со счетом 3:0. Игру и выход в финал оценил наставник киевской команды Игорь Костюк.

Тренер лучшим игроком встречи назвал вратаря Руслана Нещерета.

«Хочу поздравить Буковину с выходом в УПЛ. Они подарили настоящий праздник футбола. И благодарен за такой прием, за такую атмосферу. Это добавляет эмоции и сил игрокам».

«По ходу игры сумели поменять игру, в том числе заменами. Буяльский, Волошин, Редушко – они создавали моменты, Пономаренко забил. Нещерет? Да, Руслан – MVP этого матча», – сказал Костюк.

Во втором полуфинале сыграют Металлист 1925 и Чернигов.