Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 20:31 | Обновлено 21 апреля 2026, 20:46
Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины

Тренер выделил Нещерета

21 апреля 2026, 20:31 | Обновлено 21 апреля 2026, 20:46
1891
1 Comments
Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Динамо в матче полуфинала Кубка Украины обыграло Буковину со счетом 3:0. Игру и выход в финал оценил наставник киевской команды Игорь Костюк.

Тренер лучшим игроком встречи назвал вратаря Руслана Нещерета.

«Хочу поздравить Буковину с выходом в УПЛ. Они подарили настоящий праздник футбола. И благодарен за такой прием, за такую атмосферу. Это добавляет эмоции и сил игрокам».

«По ходу игры сумели поменять игру, в том числе заменами. Буяльский, Волошин, Редушко – они создавали моменты, Пономаренко забил. Нещерет? Да, Руслан – MVP этого матча», – сказал Костюк.

Во втором полуфинале сыграют Металлист 1925 и Чернигов.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Руслан Нещерет Игорь Костюк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Головний герой суддя, який бачучи, що гравець Буковини знепритомнів, дає Динамо можливість продовжити атаку і забити гол. А те, що гравець міг взагалі відкинутись, могла знадобитися і реанімація за тих умов, коли кожна секунда на вагу золота, але ж ні - перервати атаку Динамо дуже боязко, заклюють Суркіси і федерація
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем