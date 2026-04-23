Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный босс Буковины вышел с заявлением после поражения от Динамо
23 апреля 2026, 02:32
Дубинский – о матче Кубка Украины

ФК Буковина. Владимир Дубинский

Председатель наблюдательного совета «Буковины» Владимир Дубинский прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3).

«Динамо» – действительно яркая команда. У нас был шанс, я уверен, что все еще впереди. Мы потеряли нескольких важных игроков, которые могли бы укрепить состав и помочь команде, но команда выглядела великолепно. У нас были шансы, это футбол, и сегодня класс победил Первую лигу.

Думаю, переломный момент – то, что Дахновский не забил стопроцентный гол, тогда команда могла бы играть немного иначе. И где-то мы должны были выбить мяч за пределы поля, чтобы остановить игру, когда Бусько получил травму.

Я очень благодарен команде. Второй тайм показал, что мы умеем играть в футбол и что все еще впереди. Большое спасибо всем болельщикам, кто пришел. Это большой праздник, я не помню такого. Очень благодарен всем нашим зрителям за то, что мы можем творить это прекрасное чудо – футбол», – сказал Дубинский.

Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
