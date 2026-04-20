Стандарты УПЛ. Новичок элиты рассказал, когда решит проблемы стадиона
Дубинский считает, что до конца лета ситуацию исправят
Глава наблюдательного совета клуба Первой лиги Буковина Владимир Дубинский уверен, что до конца лета проблемы с освещением будет решены и стадион получит полное соответствие нормам УПЛ.
«Освещение? Да, это единственная причина, почему мы не играем с Динамо в Черновцах. На самом деле, это очень трудный вопрос и он остается трудным. У нас было несколько договоренностей. Вы знаете, что город дал в аренду стадион на 5 лет с правом продления еще на 5 лет. Мы вкладываем деньги инвесторов и не переживаем, потому что это вклад в город. К слову, футбольный клуб Буковина вошел в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Черновицкой области. Мы – один из крупнейших налогоплательщиков области, потому что Буковина все делает «в белую». И это моя политика такая, что мы всегда должны платить все налоги. Поэтому мы очень гордимся тем, что можем таким образом поддерживать город и область».
«Поэтому мы сказали мэру Роману Кличуку: если город получает такие налоги от клуба, он должен быть реинвестирован в инфраструктуру. Даже по закону мы не можем делать реконструкцию, потому что это капитальные расходы. Это должно делать город. И мы общались еще год назад, если город сможет найти в бюджете средства и сделать освещение, то клуб возьмет на себя обязанности и сделает все необходимое с полем. И мы двигаемся в этом направлении. Две недели назад была последняя встреча, и Роман Васильевич обещал, что в начале мая город объявит тендер на проведение работ по освещению».
«Мы знаем, что уже есть проект. Специалисты говорят, что через 3-4 месяца работы можно выполнить. Мы очень надеемся, что до конца августа у стадиона будет современное освещение», – сказал Дубинский.
