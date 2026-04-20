Стандарты УПЛ. Новичок элиты рассказал, когда решит проблемы стадиона

Глава наблюдательного совета клуба Первой лиги Буковина Владимир Дубинский уверен, что до конца лета проблемы с освещением будет решены и стадион получит полное соответствие нормам УПЛ.

«Освещение? Да, это единственная причина, почему мы не играем с Динамо в Черновцах. На самом деле, это очень трудный вопрос и он остается трудным. У нас было несколько договоренностей. Вы знаете, что город дал в аренду стадион на 5 лет с правом продления еще на 5 лет. Мы вкладываем деньги инвесторов и не переживаем, потому что это вклад в город. К слову, футбольный клуб Буковина вошел в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Черновицкой области. Мы – один из крупнейших налогоплательщиков области, потому что Буковина все делает «в белую». И это моя политика такая, что мы всегда должны платить все налоги. Поэтому мы очень гордимся тем, что можем таким образом поддерживать город и область».

«Поэтому мы сказали мэру Роману Кличуку: если город получает такие налоги от клуба, он должен быть реинвестирован в инфраструктуру. Даже по закону мы не можем делать реконструкцию, потому что это капитальные расходы. Это должно делать город. И мы общались еще год назад, если город сможет найти в бюджете средства и сделать освещение, то клуб возьмет на себя обязанности и сделает все необходимое с полем. И мы двигаемся в этом направлении. Две недели назад была последняя встреча, и Роман Васильевич обещал, что в начале мая город объявит тендер на проведение работ по освещению».

«Мы знаем, что уже есть проект. Специалисты говорят, что через 3-4 месяца работы можно выполнить. Мы очень надеемся, что до конца августа у стадиона будет современное освещение», – сказал Дубинский.