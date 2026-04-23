Цыганкова раскритиковали в Испании после того, как он забил за Жирону

Авторитетное испанское издание L'Esportiu de Catalunya оценило игру вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова в матче 33-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:3).

«Он открыл счет, забив после подбора в штрафной площади, а не благодаря проходу по флангу. По ходу матча набирал обороты и выглядел все лучше, однако впоследствии сдал и исчез с поля, хотя выложился на все сто», – говорится в статье.

