  Лунин сказал Пересу, за какой клуб будет играть. Интерес Интера и с Англии
27 апреля 2026
Лунин сказал Пересу, за какой клуб будет играть. Интерес Интера и с Англии

Украинец останется в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин определился со своим будущим в «Реале».

Несмотря на интерес со стороны «Интера» и нескольких представителей Английской Премьер-лиги, голкипер намерен остаться в мадридском клубе и продолжить карьеру в Испании.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2030 года, и даже конкуренция с Тибо Куртуа не меняет его планов. В клубе положительно восприняли такое решение, в частности президент Флорентино Перес высоко оценивает вклад украинца в результаты команды.

Ориентировочная трансферная стоимость Лунина, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.

Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
І йожу зрозуміло це. Ніхто не платитиме зарплату , як Реал. При цьому ще й грати не потрібно. Отримуй бабло і кайфуй. В Інтері пахати потрібно!
