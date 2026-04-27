Лунин сказал Пересу, за какой клуб будет играть. Интерес Интера и с Англии

Украинский вратарь Андрей Лунин определился со своим будущим в «Реале».

Несмотря на интерес со стороны «Интера» и нескольких представителей Английской Премьер-лиги, голкипер намерен остаться в мадридском клубе и продолжить карьеру в Испании.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2030 года, и даже конкуренция с Тибо Куртуа не меняет его планов. В клубе положительно восприняли такое решение, в частности президент Флорентино Перес высоко оценивает вклад украинца в результаты команды.

Ориентировочная трансферная стоимость Лунина, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.