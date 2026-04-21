Реал изменил планы относительно будущего Лунина

Футбольное будущее Андрея Лунина в «Реале» оказалось под вопросом после резкого прогресса молодого голкипера Хави Наварро, который меняет внутренние планы клуба относительно вратарской позиции.

19-летний вратарь ярко проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, став одним из главных героев выхода «Реала» в финал. В напряженном матче он не только несколько раз спас команду в ключевые моменты, но и отличился в серии пенальти, отразив три удара соперников.

Его выступление в клубе воспринимают не как случайный всплеск, а как серьезную заявку на будущее.

Еще совсем недавно Наварро был в заявке первой команды из-за кадровых проблем и даже попал в состав на выезд против «Баварии» в качестве третьего вратаря. Теперь же его стремительный прогресс заставляет руководство по-новому оценивать ситуацию.

В Мадриде уже обсуждают варианты на следующий сезон: будущее Лунина не выглядит определённым, а появление Наварро добавляет конкуренции и усложняет планирование.

В клубе признают, что имеют в своём распоряжении вратаря с большим потенциалом, который отличается реакцией, уверенностью и зрелой игрой, не соответствующей его возрасту.