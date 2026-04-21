  Мальорка не удержала победу над Валенсией, Атлетик сильнее Осасуны
21 апреля 2026, 22:10
Мальорка не удержала победу над Валенсией, Атлетик сильнее Осасуны

Вашему вниманию результаты матчей 32-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukrain. Горка Гурусета

32-й тур Ла Лиги во вторник стартовал матчами середняков.

«Мальорка» дома выглядела острее «Валенсии». На 49-й минуте активность хозяев привела к результативному удару головой от Саму Кошты. В том же стиле соперник отыгрался – свою фамилию на табло записал Умар Садик – 1:1.

Ла Лига, 32-й тур. 21 апреля.

«Мальорка» – «Валенсия» – 1:1

Голы: Кошта, 49 – Садик, 67.

Поединок «Атлетик» – «Осасуна» мог быть более открытым, не отмени арбитр на пятой минуте пенальти за фол гостей. Вскоре Нико Уильямс не смог обыграть голкипера, а Горка Гурусета добавил мяч в сетку – 1:0. После перерыва гости должны были отыгрываться, но вратарь басков взял пенальти Анте Будимира. Красная карточка Микеля Хаурехисара не имела значения, ее арбитр показал на 90-й минуте.

Ла Лига, 32-й тур. 21 апреля.

«Атлетик» – «Осасуна» – 1:0

Гол: Гурусета, 49.

Незабитый пенальти: Будимир, 57 («Осасуна»).

Удаление: Хаурехисар, 90 («Атлетик»).

По теме:
Объявлен стартовый состав Реала на матч Ла Лиги. Где Лунин?
Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Жирона – Бетис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Алавес
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мальорка Валенсия Атлетик Бильбао Осасуна Умар Садик Горка Гурусета
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 21 апреля 2026, 06:23 27
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате

Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира

Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21 апреля 2026, 07:10 5
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера

«Волки» проиграли 0:1

ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
Футбол | 21.04.2026, 18:55
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
Александр ПИХАЛЕНОК: «Когда был мяч у них, они его почему-то не выбивали»
Футбол | 21.04.2026, 21:27
Александр ПИХАЛЕНОК: «Когда был мяч у них, они его почему-то не выбивали»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Когда был мяч у них, они его почему-то не выбивали»
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21.04.2026, 08:39
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Популярные новости
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
