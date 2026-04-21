Мальорка не удержала победу над Валенсией, Атлетик сильнее Осасуны

32-й тур Ла Лиги во вторник стартовал матчами середняков.

«Мальорка» дома выглядела острее «Валенсии». На 49-й минуте активность хозяев привела к результативному удару головой от Саму Кошты. В том же стиле соперник отыгрался – свою фамилию на табло записал Умар Садик – 1:1.

Ла Лига, 32-й тур. 21 апреля.

«Мальорка» – «Валенсия» – 1:1

Голы: Кошта, 49 – Садик, 67.

Поединок «Атлетик» – «Осасуна» мог быть более открытым, не отмени арбитр на пятой минуте пенальти за фол гостей. Вскоре Нико Уильямс не смог обыграть голкипера, а Горка Гурусета добавил мяч в сетку – 1:0. После перерыва гости должны были отыгрываться, но вратарь басков взял пенальти Анте Будимира. Красная карточка Микеля Хаурехисара не имела значения, ее арбитр показал на 90-й минуте.

«Атлетик» – «Осасуна» – 1:0

Гол: Гурусета, 49.

Незабитый пенальти: Будимир, 57 («Осасуна»).

Удаление: Хаурехисар, 90 («Атлетик»).