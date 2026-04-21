ВИДЕО. Где стюарды? Фанаты заполонили поле после матча Буковина – Динамо
На стадионе имени Романа Шухевича был аншлаг
Во вторник, 21 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Украины 2025/2026, в котором черновицкая «Буковина» принимала киевское «Динамо» на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.
Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
После поединка болельщики покинули трибуны и заполонили поле стадиона. Фотографиями и видео с арены делится корреспондент Sport.ua.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
