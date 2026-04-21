  4. Лидер Буковины назвал лучшего игрока Динамо в матче Кубка Украины
21 апреля 2026, 20:55 | Обновлено 21 апреля 2026, 20:57
Лидер Буковины назвал лучшего игрока Динамо в матче Кубка Украины

Дахновский оценил поражение

Динамо в матче полуфинала Кубка Украины обыграло Буковину со счетом 3:0. Игру оценил атакующий хавбек черновицкой команды Виталий Дахновский, который сетует на плохую реализацию моментов.

«Благодарю болельщиков, которые приехали нас поддержать. Мы кайфовали сегодня, но если где-то по сезону нам везло, то тут не забили такое... Особенно я виноват, я прощу прощения у болельщиков. На один гол мы точно заслужили».

«Я такого не видел, такой поддержки, спасибо фанам. Все могло быть иначе, если бы я забил. Нещерет классно сыграл, а потом еще добивание взял».

«Нам нужно было забить, тогда о чем-то можно говорить. Но Нещерет сегодня был более важным, чем те, кто забил у них».

«Гол, когда Бусько лежал? Не видел, что случилось с Андреем. Могли сами выбить мяч – тогда не было бы контратаки Динамо», – сказал Дахновский.

Во втором полуфинале сыграют Чернигов и Металлист 1925.

Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Руслан НЕЩЕРЕТ: «В этой ситуации думаем в первую очередь о Кубке»
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
