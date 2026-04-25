  Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»
Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»

Тренер – о бразильцах «Шахтера»

УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о бразильских футболистах донецкого «Шахтера».

«Шахтер» станет чемпионом. Я это сказал сразу, как только увидел состав команды, сколько там бразильцев и как они играют. Бразильцы – это такое. Я в Бразилию десять лет ездил, я их всех знаю психологически, ребята продают себя. Они могут выйти на матч и показать такую игру, что на чемпионате мира так играют, а потом второй матч – и уже все, сами себя продают, и думаешь себе: зачем его купили?

Но действительно – это очень хорошие бразильские футболисты. Я где-то читал, знаю, что ими уже интересуются из Германии, Франции. И когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся, как говорится, эти бразильцы», – сказал Сабо.

Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Просто почитайте текст від Сабо.
Дуже цікавий 
