Матч четвертого дивизиона чемпионата Австралии едва не был сорван из-за решения официальных лиц, которые не разрешили проводить игру командам в голубой и фиолетовой формах.

«Нунавадинг» заявил, что ему пришлось играть в «несанкционированной» форме, несмотря на то что экипировка была официально утверждена лигой, и ранее не было никаких проблем. Чтобы не срывать поединок и из уважения к болельщикам было принято решение сыграть в другой форме.

Неизвестно где и как, но удалось раздобыть достаточное количество футболок сборной Англии. В этой экипировке и сыграл «Нунавадинг».

