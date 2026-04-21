ФОТО. Австралийская команда провела матч в форме сборной Англии
Команда из Австралии нашла выход после того, как арбитр запретил играть в привычной форме
Матч четвертого дивизиона чемпионата Австралии едва не был сорван из-за решения официальных лиц, которые не разрешили проводить игру командам в голубой и фиолетовой формах.
«Нунавадинг» заявил, что ему пришлось играть в «несанкционированной» форме, несмотря на то что экипировка была официально утверждена лигой, и ранее не было никаких проблем. Чтобы не срывать поединок и из уважения к болельщикам было принято решение сыграть в другой форме.
Неизвестно где и как, но удалось раздобыть достаточное количество футболок сборной Англии. В этой экипировке и сыграл «Нунавадинг».
Фото. Новая форма команды из Австралии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
