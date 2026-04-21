Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Австралийская команда провела матч в форме сборной Англии
Другие новости
21 апреля 2026, 18:48 |
1

ФОТО. Австралийская команда провела матч в форме сборной Англии

Команда из Австралии нашла выход после того, как арбитр запретил играть в привычной форме

ФК Нунавадинг

Матч четвертого дивизиона чемпионата Австралии едва не был сорван из-за решения официальных лиц, которые не разрешили проводить игру командам в голубой и фиолетовой формах.

«Нунавадинг» заявил, что ему пришлось играть в «несанкционированной» форме, несмотря на то что экипировка была официально утверждена лигой, и ранее не было никаких проблем. Чтобы не срывать поединок и из уважения к болельщикам было принято решение сыграть в другой форме.

Неизвестно где и как, но удалось раздобыть достаточное количество футболок сборной Англии. В этой экипировке и сыграл «Нунавадинг».

Фото. Новая форма команды из Австралии

По теме:
сборная Англии по футболу курьезы
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ще один висєр ніпрощо..
Ответить
+1
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем