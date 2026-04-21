21 апреля 2026, 16:13 |
488
0

ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи

Дела Райана Гиггзу идут не очень хорошо...

21 апреля 2026, 16:13 |
488
0
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гиггз

Ресторан George’s Dining Room and Bar, принадлежавший экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу, не смог погасить долги на сумму £563 600 и обанкротился. Более того, компания не оплатила даже £22 000 ликвидаторам.

Сам Гиггз потерял £99 925 собственных вложений. Среди долгов также £75 616 по налогам, £44 095 банкам и £28 302 сотрудникам.

Ликвидаторы заявили, что средств не хватит даже на покрытие расходов, поэтому кредиторы ничего не получат.

Ресторан был открыт в 2014 году с друзьями. Недавно Гиггз сыграл в матче легенд в Южной Корее, где команда «Юнайтед» уступила 0:1.

Максим Лапченко Источник: The Sun
