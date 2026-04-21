21 апреля 2026, 15:54 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:08
ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения

Артему Ракицкому исполнилось 7 лет

Instagram. Ольга, Ярослав и Артем Ракицкие

Жена украинского футболиста Ярослава РакицкогоОльга – поделилась трогательными кадрами с семейного празднования дня рождения их сына Артема.

Мальчику исполнилось 7 лет, и праздник оформили в футбольном стиле: воздушные шары в виде мячей, большая цифра «7» и даже декоративный кубок создали атмосферу настоящего чемпионского дня.

На фото Артем позирует вместе с родителями, а также отдельно – среди праздничного декора. Видно, что семья сделала акцент не на роскоши, а на теплой, домашней атмосфере и эмоциях ребенка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Особое внимание привлекло поздравление от Ольги. В своем посте она нежно обратилась к сыну, отметив, как быстро летит время: еще совсем недавно он был маленьким малышом у нее на руках, а сегодня уже уверенно идет вперед.

Она также подчеркнула характер Артема – сочетание нежности и силы, любви и настойчивости – и поблагодарила за то, что у нее есть такой сын.

«Не бойся ничего, уверенно иди дальше. Рядом мы всегда», – написала Ольга, завершив поздравление очень личными словами поддержки.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии 2
Дешеві понти
кулька з підписом українською мовою? ...прогрес у Рака очевидний, принаймні на публіці.
