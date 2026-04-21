ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения

Жена украинского футболиста Ярослава Ракицкого – Ольга – поделилась трогательными кадрами с семейного празднования дня рождения их сына Артема.

Мальчику исполнилось 7 лет, и праздник оформили в футбольном стиле: воздушные шары в виде мячей, большая цифра «7» и даже декоративный кубок создали атмосферу настоящего чемпионского дня.

На фото Артем позирует вместе с родителями, а также отдельно – среди праздничного декора. Видно, что семья сделала акцент не на роскоши, а на теплой, домашней атмосфере и эмоциях ребенка.

Особое внимание привлекло поздравление от Ольги. В своем посте она нежно обратилась к сыну, отметив, как быстро летит время: еще совсем недавно он был маленьким малышом у нее на руках, а сегодня уже уверенно идет вперед.

Она также подчеркнула характер Артема – сочетание нежности и силы, любви и настойчивости – и поблагодарила за то, что у нее есть такой сын.

«Не бойся ничего, уверенно иди дальше. Рядом мы всегда», – написала Ольга, завершив поздравление очень личными словами поддержки.