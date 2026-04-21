Консультант по арбитражу Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли прокомментировал эпизод в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу «Металлист 1925» – «Динамо».

Речь идет о моменте, который произошел на 29-й минуте, когда мяч попал в руку в штрафной площади защитника «Металлиста 1925» Владимира Селюка, что вызвало протест со стороны игроков киевлян.

Риццоли утверждает, что решение главного арбитра матча Романа Блавацкого не назначать пенальти в этом эпизоде является правильным – он действовал четко по правилам.