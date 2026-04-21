КОСОВСКИЙ: «Если Динамо проиграет Буковине, это будет провал сезона»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала Кубка Украины между «Буковиной» и «Динамо», который состоится 21 апреля в Тернополе.

«Конечно, жаль, что «Буковина», как хозяин, не сможет сыграть в Черновцах. Препятствием стало отсутствие искусственного освещения на местном стадионе, хотя качество газона там едва ли не лучшее в Украине.

Впрочем, и в соседнем Тернополе «Буковина», которая досрочно завоевала путевку в УПЛ, будет обеспечена безумной поддержкой болельщиков. Кстати, это также психологическое преимущество, ведь в случае поражения подопечных Сергея Шищенко ничего чрезвычайного не произойдет, тогда как неудача «Динамо» будет считаться сенсацией, а весь сезон окажется провальным. Да и не забываем, что у кубкового турнира – свои законы, в нем далеко не всегда берет верх более именитый, ведь часто на первый план выходят порядок и неуступчивость.

Склоняюсь к тому, что сегодня, хотя территориальным преимуществом будут обладать киевляне, однако этого окажется недостаточно, чтобы склонить чашу весов в свою сторону в основное время. А в серии послематчевых пенальти оцениваю шансы как 50 на 50».

Ранее сообщалось, где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины «Буковина» – «Динамо».