Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСОВСКИЙ: «Если Динамо проиграет Буковине, это будет провал сезона»
Кубок Украины
21 апреля 2026, 14:01 |
545
2

КОСОВСКИЙ: «Если Динамо проиграет Буковине, это будет провал сезона»

В основное время победитель не будет выявлен

21 апреля 2026, 14:01 |
545
2 Comments
КОСОВСКИЙ: «Если Динамо проиграет Буковине, это будет провал сезона»
ФК Буковина

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала Кубка Украины между «Буковиной» и «Динамо», который состоится 21 апреля в Тернополе.

«Конечно, жаль, что «Буковина», как хозяин, не сможет сыграть в Черновцах. Препятствием стало отсутствие искусственного освещения на местном стадионе, хотя качество газона там едва ли не лучшее в Украине.

Впрочем, и в соседнем Тернополе «Буковина», которая досрочно завоевала путевку в УПЛ, будет обеспечена безумной поддержкой болельщиков. Кстати, это также психологическое преимущество, ведь в случае поражения подопечных Сергея Шищенко ничего чрезвычайного не произойдет, тогда как неудача «Динамо» будет считаться сенсацией, а весь сезон окажется провальным. Да и не забываем, что у кубкового турнира – свои законы, в нем далеко не всегда берет верх более именитый, ведь часто на первый план выходят порядок и неуступчивость.

Склоняюсь к тому, что сегодня, хотя территориальным преимуществом будут обладать киевляне, однако этого окажется недостаточно, чтобы склонить чашу весов в свою сторону в основное время. А в серии послематчевых пенальти оцениваю шансы как 50 на 50».

Ранее сообщалось, где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины «Буковина» – «Динамо».

По теме:
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы инсайд Буковина - Динамо Мнение эксперта Виталий Косовский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
Футбол | 21 апреля 2026, 12:11 0
«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером

Футбол | 20 апреля 2026, 19:57 145
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье

Судьбу матча решил один гол во втором тайме

Футбол | 21.04.2026, 12:05
Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!
Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!
Футбол | 20.04.2026, 13:55
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 21.04.2026, 10:22
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В рідному місті на своєму полі Буковина виграла б в Динамо. А так тепер шанси рівні.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 27
Футбол
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
19.04.2026, 12:45 13
Теннис
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем