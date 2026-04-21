  Кругленькая сумма. Наполи оштрафовал Лукаку за несвоевременное возвращение
21 апреля 2026, 14:04 | Обновлено 21 апреля 2026, 14:10
Кругленькая сумма. Наполи оштрафовал Лукаку за несвоевременное возвращение

Ромелу придется заплатить 150 тысяч евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Наполи» оштрафовал Ромелу Лукаку на 150 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее нападающий отказался вернуться из Бельгии в запланированные сроки, чтобы продолжить индивидуальную программу восстановления после предыдущей травмы.

Однако 20 апреля Лукаку все же приехал в Неаполь, где состоялась встреча, в ходе которой стороны нашли компромиссное решение, договорившись о новой дате его возвращения через несколько недель.

Вместе с Лукаку на встрече также присутствовали его агент Федерико Пасторелло и адвокат Ледуре. Они провели встречу в присутствии спортивного директора «Наполи» Джованни Манні. Во время разговора было объявлено о штрафе в размере 150 тысяч евро, который клуб наложит на своего нападающего – это примерно 20% его месячной зарплаты.

По теме:
РОНАЛДИНЬО: «Я счастлив знать, что людям это нравится. Мне было весело»
В Италии сообщили обновленную информацию о будущем Довбика
Лечче отобрал очки у Фиорентины, но остался в зоне вылета
Ромелу Лукаку Наполи штрафы Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 08:10 5
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины

Мальдера не возглавит главную команду страны

Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего
Футбол | 21 апреля 2026, 06:22 9
Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего
Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего

Салифу Сума в свое время мог стать игроком киевского гранда

Украинский вратарь может заменить Шевалье в титулованном французском клубе
Футбол | 21.04.2026, 13:15
Украинский вратарь может заменить Шевалье в титулованном французском клубе
Украинский вратарь может заменить Шевалье в титулованном французском клубе
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:22
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21.04.2026, 08:39
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Популярные новости
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 3
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 4
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
19.04.2026, 12:45 13
Теннис
