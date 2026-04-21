Кругленькая сумма. Наполи оштрафовал Лукаку за несвоевременное возвращение

«Наполи» оштрафовал Ромелу Лукаку на 150 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее нападающий отказался вернуться из Бельгии в запланированные сроки, чтобы продолжить индивидуальную программу восстановления после предыдущей травмы.

Однако 20 апреля Лукаку все же приехал в Неаполь, где состоялась встреча, в ходе которой стороны нашли компромиссное решение, договорившись о новой дате его возвращения через несколько недель.

Вместе с Лукаку на встрече также присутствовали его агент Федерико Пасторелло и адвокат Ледуре. Они провели встречу в присутствии спортивного директора «Наполи» Джованни Манні. Во время разговора было объявлено о штрафе в размере 150 тысяч евро, который клуб наложит на своего нападающего – это примерно 20% его месячной зарплаты.