Кругленькая сумма. Наполи оштрафовал Лукаку за несвоевременное возвращение
Ромелу придется заплатить 150 тысяч евро
«Наполи» оштрафовал Ромелу Лукаку на 150 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее нападающий отказался вернуться из Бельгии в запланированные сроки, чтобы продолжить индивидуальную программу восстановления после предыдущей травмы.
Однако 20 апреля Лукаку все же приехал в Неаполь, где состоялась встреча, в ходе которой стороны нашли компромиссное решение, договорившись о новой дате его возвращения через несколько недель.
Вместе с Лукаку на встрече также присутствовали его агент Федерико Пасторелло и адвокат Ледуре. Они провели встречу в присутствии спортивного директора «Наполи» Джованни Манні. Во время разговора было объявлено о штрафе в размере 150 тысяч евро, который клуб наложит на своего нападающего – это примерно 20% его месячной зарплаты.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мальдера не возглавит главную команду страны
Салифу Сума в свое время мог стать игроком киевского гранда