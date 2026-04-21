Шанс для Ястремской. Шестая ракетка мира снялась с тысячника в Мадриде

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Причина – травма запястья. В последний раз Аманда играла в конце марта, когда добралась до 1/8 финала хардового тысячника в Майами.

Место Аманды займет польская теннисистка Магдалена Френх, которая изначально должна была встретится с Катериной Синяковой. Теперь Синяковой предстоит встреча с лаки-лузером.

Френх в Мадриде стартует со второго круга. Ее первой соперницей может стать Даяна Ястремская, если украинка пройдет Солану Сиерру.

Встреча Даяны и Соланы состоится 22 апреля.