Шанс для Ястремской. Шестая ракетка мира снялась с тысячника в Мадриде
Аманда Анисимова пропустит соревнования в Испании, ее место заняла Магдалена Френх
Шестая ракетка мира Аманда Анисимова снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
Причина – травма запястья. В последний раз Аманда играла в конце марта, когда добралась до 1/8 финала хардового тысячника в Майами.
Место Аманды займет польская теннисистка Магдалена Френх, которая изначально должна была встретится с Катериной Синяковой. Теперь Синяковой предстоит встреча с лаки-лузером.
Френх в Мадриде стартует со второго круга. Ее первой соперницей может стать Даяна Ястремская, если украинка пройдет Солану Сиерру.
Встреча Даяны и Соланы состоится 22 апреля.
Anisimova has withdrawn from Madrid with a wrist injury. Frech takes her position in the draw.— Tennisform (@Tennisform) April 21, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
