  Шанс для Ястремской. Шестая ракетка мира снялась с тысячника в Мадриде
21 апреля 2026, 12:55
Аманда Анисимова пропустит соревнования в Испании, ее место заняла Магдалена Френх

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Причина – травма запястья. В последний раз Аманда играла в конце марта, когда добралась до 1/8 финала хардового тысячника в Майами.

Место Аманды займет польская теннисистка Магдалена Френх, которая изначально должна была встретится с Катериной Синяковой. Теперь Синяковой предстоит встреча с лаки-лузером.

Френх в Мадриде стартует со второго круга. Ее первой соперницей может стать Даяна Ястремская, если украинка пройдет Солану Сиерру.

Встреча Даяны и Соланы состоится 22 апреля.

Даниил Агарков
Відкриваються перспективи, але це ж Даяна.
