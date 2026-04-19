Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Даяна и Александра стартуют с первого раунда, Элина и Марта – со второго
19 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Украину в основной сетке гарантировано представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Свитолина и Костюк получили 7-й и 26-й номера посева. И Элина, и Марта стартуют со второго раунда.
Первая соперница Свитолиной определится в поедике Виктория Голубич – Анна Бондар. Костюк предстоит встреча либо с Юлией Путинцевой, либо с Терезой Валентовой.
Ястремская в первом круге поборется против Соланы Сиерры. В 1/32 финала Даяну уже ждет шестая сеяная Аманда Анисимова.
Олейникова в первом раунде встретится с теннисисткой из квалификации. Далее у Александры возможна Алена Остапенко, которая посеяна под 21-м номером.
Матчи первого раунда на тысячнике в Мадриде состоятся 21–22 апреля, а второго круга – 23–24 апреля.
В квалификации престижных соревнований в столице Испании выступят три украинки: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
