Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут

19 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Украину в основной сетке гарантировано представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Свитолина и Костюк получили 7-й и 26-й номера посева. И Элина, и Марта стартуют со второго раунда.

Первая соперница Свитолиной определится в поедике Виктория Голубич – Анна Бондар. Костюк предстоит встреча либо с Юлией Путинцевой, либо с Терезой Валентовой.

Ястремская в первом круге поборется против Соланы Сиерры. В 1/32 финала Даяну уже ждет шестая сеяная Аманда Анисимова.

Олейникова в первом раунде встретится с теннисисткой из квалификации. Далее у Александры возможна Алена Остапенко, которая посеяна под 21-м номером.

Матчи первого раунда на тысячнике в Мадриде состоятся 21–22 апреля, а второго круга – 23–24 апреля.

В квалификации престижных соревнований в столице Испании выступят три украинки: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.