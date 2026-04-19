Три украинки сыграют в квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде

Три украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина – сыграют в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Стародубцева получила первый номер посева и в первом раунде отбора встретится с Лукрецией Стефанини. Далее у Юлии возможна либо Виктория Томова, либо Анастасия Павлюченкова.

Снигур – 13-я сеяная – на старте квалификации поборется против Наухани Витории Леме да Силва. Если Снигур выйдет во второй раунд, то ей предстоит матч или против Ханне Вандевинкель, или против Линды Фругвиртовой.

Калинина, посеяная под 16-м номером, в первом круге отбора выйдет на корт против Марины Бассольс Риберы. В случае выхода в финал квалификации, Ангелину будет ждать поединок либо с Диан Парри, либо со Слоан Стивенс.

В основной сетке тысячника в Мадриде Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.