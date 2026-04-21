РОНАЛДИНЬО: «Я счастлив знать, что людям это нравится. Мне было весело»

Легенда каталонской Барселоны Роналдиньо доволен, что до сих пор есть люди, увлекающиеся его техникой. Бразилец поблагодарил футбольное сообщество.

«Я счастлив знать, что людям нравилось смотреть, как я играю, что они до сих пор заходят на YouTube, чтобы просматривать хайлайты моей игры и некоторые мои приемы.

Мне всегда было весело на поле, и я очень доволен и благодарен за всю любовь, которую получал как игрок и получаю по сей день», — сказал Роналдиньо.

Легендарный бразилец выступал за ПСЖ, Милан, Барселону и разные бразильские клубы. Роналдиньо официально завершил карьеру в 2015 году.