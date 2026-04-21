Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДИНЬО: «Я счастлив знать, что людям это нравится. Мне было весело»
Испания
21 апреля 2026, 11:54
РОНАЛДИНЬО: «Я счастлив знать, что людям это нравится. Мне было весело»

Бразилец обратился к фанатам

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легенда каталонской Барселоны Роналдиньо доволен, что до сих пор есть люди, увлекающиеся его техникой. Бразилец поблагодарил футбольное сообщество.

«Я счастлив знать, что людям нравилось смотреть, как я играю, что они до сих пор заходят на YouTube, чтобы просматривать хайлайты моей игры и некоторые мои приемы.

Мне всегда было весело на поле, и я очень доволен и благодарен за всю любовь, которую получал как игрок и получаю по сей день», — сказал Роналдиньо.

Легендарный бразилец выступал за ПСЖ, Милан, Барселону и разные бразильские клубы. Роналдиньо официально завершил карьеру в 2015 году.

Роналдиньо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Милан Серия A чемпионат Италии по футболу ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем