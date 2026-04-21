Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»
21 апреля 2026, 07:59
Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»

Испанец рассказал о нынешнем поколении футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль признался, что тяжело быть звездой. Испанец рассказал, как сейчас изменилась жизнь нового поколения футболистов.

«Наше поколение отличается, футбол стал другим. Людям интересно, что вы делаете вне поля, и мне нравятся эти изменения. Мне тоже нравится это показывать.

Трудно осознать, что быть звездой — это ответственность, и вам нельзя ошибаться, потому что вы являетесь примером для подражания для многих детей, но я считаю, что это хорошо.

Поэтому каждый раз, отправляя сообщения, я стараюсь делать это осознанно и с целью помочь как можно большему числу людей. Помня об этом, я иногда буду делать ошибки, но мне всего 18 лет», – сказал Ямаль.

Ранее сообщалось, что Ямаль вошел в топ-10 игроков Барселоны по важному показателю

По теме:
ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим поведением по дороге назад в Барселону
Легенда сборной Франции нашел виновника в провалах Реала
Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года
Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК: «Только несчастье может помешать Шахтеру стать чемпионом»
Олег ФЕДОРЧУК: «Только несчастье может помешать Шахтеру стать чемпионом»

Известный футбольный эксперт подвел итого очередного тура в украинской Премьер-лиге

Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера

«Волки» проиграли 0:1

БОНДАРЬ: «Вратарь ошибся, и я коленом забил. Мы знаем, кто куда бежит»
БОНДАРЬ: «Вратарь ошибся, и я коленом забил. Мы знаем, кто куда бежит»
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 6
Футбол
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 3
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем