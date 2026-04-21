Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»

Испанский вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль признался, что тяжело быть звездой. Испанец рассказал, как сейчас изменилась жизнь нового поколения футболистов.

«Наше поколение отличается, футбол стал другим. Людям интересно, что вы делаете вне поля, и мне нравятся эти изменения. Мне тоже нравится это показывать.

Трудно осознать, что быть звездой — это ответственность, и вам нельзя ошибаться, потому что вы являетесь примером для подражания для многих детей, но я считаю, что это хорошо.

Поэтому каждый раз, отправляя сообщения, я стараюсь делать это осознанно и с целью помочь как можно большему числу людей. Помня об этом, я иногда буду делать ошибки, но мне всего 18 лет», – сказал Ямаль.

