Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины

Сегодня, 21 апреля в Тернополе состоится полуфинальный матч Кубка Украины между «Буковиной» и «Динамо». Обладатели этого трофея в разные годы эксклюзивно для сайта Meta.ua сделали свои прогнозы на этот поединок.

«Буковина» – «Динамо»

Сергей Ященко

(обладатель Кубка Украины 1995 года)

2:1

«На этой стадии турнира сложно предсказать, кто окажется в финале. «Буковина» по праву заработала путевку в Премьер-лигу. Команда показывает неплохой уровень футбола. К тому же, на подопечных Сергея Шищенко не будет давить груз ответственности за результат, в отличие от «Динамо», которое сейчас, несмотря на победу в последнем туре над «Зарей», выглядит неубедительно. От того «Динамо», что было раньше, остался только бренд. Поэтому я не буду сильно удивлен, если «Буковина» выйдет победит. И мой прогноз будет в пользу перволиговой команды».

Дмитрий Есин

(обладатель Кубка Украины 2009 года)

1:2

«Очень бы хотелось увидеть этот матч в Черновцах. Жаль, что не удалось договориться. Домашней поддержки «Буковине» будет не хватать. Кубковые матчи зачастую являются непредсказуемыми, что подтверждает и нынешний розыгрыш. Конечно, у «Динамо» лучший подбор футболистов, команда опытнее, поэтому подопечным Сергея Шищенко помимо коллективных действий, необходимо выложиться больше, чем на 100 процентов, чтобы достичь положительного результата. Впрочем, я все-таки отдам минимальное предпочтение фавориту, то есть, «Динамо».

Максим Фещук

(обладатель Кубка Украины 2010 года)

0:2

«Буковина» сейчас на подъеме, так как команда досрочно обеспечила себе путевку в Премьер-лигу. Да, «Динамо» на бумаге фаворит этого противостояния, однако я уверен, что киевлянам легко не будет. Хотя бы потому, что качество газона в Тернополе, где пройдет матч, оставляет желать лучшего, а это немного уравнивает шансы команд.

Впрочем, я все равно отдаю предпочтение более авторитетному сопернику. Подопечным Игоря Костюка отступать некуда. Победа в Кубке прямой путь в еврокубки, поэтому динамовцы на карту поставят все».