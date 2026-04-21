ВИДЕО. Украинский легионер забил в третьем матче подряд, оформив дубль
Егор Глушач принял на себя роль лидера «Трансинвеста»
18 апреля украинский полузащитник Егор Глушач принес победу своей команде «Трансинвест» над «Кауно Жальгирис» в девятом туре чемпионата Литвы.
Глушач в гостевом матче стал автором дубля, чего оказалось достаточно для положительного результата – 2:1.
Украинский полузащитник продолжил уникальную серию в литовском клубе: Егор забивает в третьем матче подряд.
На счету Глушача в этом сезоне девять матчей, пять голов и одна результативная передача.
Чемпионат Литвы. 9-й тур, 18 апреля
«Кауно Жальгирис» – «Трансинвест» – 1:2
Голы: Икаунниекс, 90+4 (пен.) – Глушач, 40, 55
Удаление: Керниаускас, 85
Видео голов и обзор матча:
