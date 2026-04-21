Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский легионер забил в третьем матче подряд, оформив дубль
Другие новости
21 апреля 2026, 02:28 | Обновлено 21 апреля 2026, 02:30
ВИДЕО. Украинский легионер забил в третьем матче подряд, оформив дубль

Егор Глушач принял на себя роль лидера «Трансинвеста»

ФК Трансинвест. Егор Глушач

18 апреля украинский полузащитник Егор Глушач принес победу своей команде «Трансинвест» над «Кауно Жальгирис» в девятом туре чемпионата Литвы.

Глушач в гостевом матче стал автором дубля, чего оказалось достаточно для положительного результата – 2:1.

Украинский полузащитник продолжил уникальную серию в литовском клубе: Егор забивает в третьем матче подряд.

На счету Глушача в этом сезоне девять матчей, пять голов и одна результативная передача.

Чемпионат Литвы. 9-й тур, 18 апреля

«Кауно Жальгирис» – «Трансинвест» – 1:2

Голы: Икаунниекс, 90+4 (пен.) – Глушач, 40, 55

Удаление: Керниаускас, 85

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем