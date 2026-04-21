ФОТО. Девушка Холанда недовольна – форвард вернулся домой в царапинах

Эрлинг Холанд оказался в немилости дома после важной победы «Манчестер Сити» над «Арсеналом».

Норвежец забил победный гол, но провел не одну жесткую дуэль с Габриэлом.

Форвард признался, что его девушка Изабель вряд ли оценит его «боевые шрамы»: «Это Премьер-лига – здесь много борьбы и царапин. Иногда ей это не нравится, но такова реальность», – сказал Холанд.

Он считает, что соперник мог получить красную, если бы он упал после потасовки с Габриэлом, но отказался симулировать: «Отец учил меня держаться на ногах».

Теперь «Сити» может сравняться с «Арсеналом» по очкам, если обыграет «Бернли» в перенесенном матче.