Лечче отобрал очки у Фиорентины, но остался в зоне вылета

33-й тур чемпионата Италии закрывали «Лечче» и «Фиорентина», недавние конкуренты в борьбе за выживание. Флорентийцам вылет уже не грозит в отличие от противника, проигравшего четыре матча подряд.

В первом тайме команды создали по несколько моментов, а после перерыва доминировали хозяева. На 30-й минуте Джек Харрисон ударом из пределов штрафной попал в дальний угол ворот – 0:1. На 71-й минуте Тиагу Габриэл головой замкнул подачу корнера – 1:1.

«Лечче» настиг «Кремонезе» на 17-м месте таблицы, но остался в зоне вылета по дополнительным показателям. Соперник 15-й с запасом в восемь очков от трио неудачников.

Серия А. 33-й тур, 20 апреля.

