В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 между итальянской «Фиорентиной» и английским «Кристал Пэлас».

Игра прошла на стадионе Стадио Артемио Франки в Фиорентине и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. По сумме двух встреч счет составил 4:2 в пользу «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций сыграет против донецкого «Шахтера».

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026

Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]

Голы: Гудмундссон, 30 (пен), Ндур, 53 – Сарр, 17

