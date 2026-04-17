Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Кристал Пэлас – 2:1 (2:4). Соперник для Шахтера. Видеообзор
Лига конференций
Фиорентина
16.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 1
Кристал Пэлас Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 апреля 2026, 01:28 |
67
0

Фиорентина – Кристал Пэлас – 2:1 (2:4). Соперник для Шахтера. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций

17 апреля 2026, 01:28 |
67
0
Фиорентина – Кристал Пэлас – 2:1 (2:4). Соперник для Шахтера. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 между итальянской «Фиорентиной» и английским «Кристал Пэлас».

Игра прошла на стадионе Стадио Артемио Франки в Фиорентине и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. По сумме двух встреч счет составил 4:2 в пользу «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций сыграет против донецкого «Шахтера».

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]
Голы: Гудмундссон, 30 (пен), Ндур, 53 – Сарр, 17

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Шер Ндур (Фиорентина), асcист Манор Соломон.
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Даниэль Муньос.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем