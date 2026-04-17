Фиорентина – Кристал Пэлас – 2:1 (2:4). Соперник для Шахтера. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций
В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 между итальянской «Фиорентиной» и английским «Кристал Пэлас».
Игра прошла на стадионе Стадио Артемио Франки в Фиорентине и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. По сумме двух встреч счет составил 4:2 в пользу «Кристал Пэлас».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций сыграет против донецкого «Шахтера».
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]
Голы: Гудмундссон, 30 (пен), Ндур, 53 – Сарр, 17
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
