Шахтер вступил в борьбу с Барселоной за громкий трансфер
«Горняки» претендуют на бразильца Роберто
Донецкий «Шахтер» заинтересован в молодом вингере бразильского «Фламенго» Райане Роберто.
Как сообщается, в профиле игрока на Transfermarkt в разделе потенциальных слухов упоминаются сразу два клуба – «Шахтер» и испанская «Барселона».
Райан Роберто сейчас только начинает привлекать внимание скаутов: он уже провел 2 матча за основную команду «Фламенго», а также демонстрирует высокую результативность на уровне U-20, где забил 6 голов и отдал 1 ассист в 15 играх.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
