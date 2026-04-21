  4. Шахтер вступил в борьбу с Барселоной за громкий трансфер
Шахтер вступил в борьбу с Барселоной за громкий трансфер

«Горняки» претендуют на бразильца Роберто

Getty Images/Global Images Ukraine. Раян Роберто

Донецкий «Шахтер» заинтересован в молодом вингере бразильского «Фламенго» Райане Роберто.

Как сообщается, в профиле игрока на Transfermarkt в разделе потенциальных слухов упоминаются сразу два клуба – «Шахтер» и испанская «Барселона».

Райан Роберто сейчас только начинает привлекать внимание скаутов: он уже провел 2 матча за основную команду «Фламенго», а также демонстрирует высокую результативность на уровне U-20, где забил 6 голов и отдал 1 ассист в 15 играх.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.

Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
Комментарии 2
По-піжонські звучить: "вступив в боротьбу з Барселоною" Що?Яку боротьбу!??
Педро теж може вступить з Усиком у боротьбу за пояс..,але ж фінал всім відомий..
