Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард клуба Серии А дал комментарий после избиения болельщика
Италия
20 апреля 2026, 22:12
Форвард клуба Серии А дал комментарий после избиения болельщика

Гифт Орбан признал, что был не прав

Getty Images/Global Images Ukraine. Гифт Орбан

Нападающий «Вероны» Гифт Орбан принес «искренние извинения за свое поведение» после того, как его засняли на камеру во время драки с болельщиком.

Инцидент произошел на парковке стадиона «Бентегоди» после домашнего поражения от «Милана» (0:1) в воскресенье. Орбану что-то не понравилось в поведении болельщиков, он остановил машину, вышел и набросился на фаната.

«Я хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками за свое поведение», – написал нигерийский футболист. «Я понимаю, насколько важна ваша поддержка, и мне жаль, если я проигнорировал тех, кто просил сфотографироваться и взять автограф. Нет оправдания тому, что я потерял контроль над собой, и я беру на себя полную ответственность».

23-летний Орбан арендован у «Хоффенхайма» с опцией выкупа контракта за 8 млн евро. «Верона» близка к вылету из Серии А и вряд ли оставит нигерийца на следующий сезон. В этом футбольном году Орбан забил семь мячей и трижды ассистировал партнерам в 28 матчах.

Гифт Орбан Верона Милан
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем