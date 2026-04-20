Форвард клуба Серии А дал комментарий после избиения болельщика

Нападающий «Вероны» Гифт Орбан принес «искренние извинения за свое поведение» после того, как его засняли на камеру во время драки с болельщиком.

Инцидент произошел на парковке стадиона «Бентегоди» после домашнего поражения от «Милана» (0:1) в воскресенье. Орбану что-то не понравилось в поведении болельщиков, он остановил машину, вышел и набросился на фаната.

«Я хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками за свое поведение», – написал нигерийский футболист. «Я понимаю, насколько важна ваша поддержка, и мне жаль, если я проигнорировал тех, кто просил сфотографироваться и взять автограф. Нет оправдания тому, что я потерял контроль над собой, и я беру на себя полную ответственность».

23-летний Орбан арендован у «Хоффенхайма» с опцией выкупа контракта за 8 млн евро. «Верона» близка к вылету из Серии А и вряд ли оставит нигерийца на следующий сезон. В этом футбольном году Орбан забил семь мячей и трижды ассистировал партнерам в 28 матчах.