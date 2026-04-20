Форвард клуба Серии А дал комментарий после избиения болельщика
Гифт Орбан признал, что был не прав
Нападающий «Вероны» Гифт Орбан принес «искренние извинения за свое поведение» после того, как его засняли на камеру во время драки с болельщиком.
Инцидент произошел на парковке стадиона «Бентегоди» после домашнего поражения от «Милана» (0:1) в воскресенье. Орбану что-то не понравилось в поведении болельщиков, он остановил машину, вышел и набросился на фаната.
«Я хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками за свое поведение», – написал нигерийский футболист. «Я понимаю, насколько важна ваша поддержка, и мне жаль, если я проигнорировал тех, кто просил сфотографироваться и взять автограф. Нет оправдания тому, что я потерял контроль над собой, и я беру на себя полную ответственность».
23-летний Орбан арендован у «Хоффенхайма» с опцией выкупа контракта за 8 млн евро. «Верона» близка к вылету из Серии А и вряд ли оставит нигерийца на следующий сезон. В этом футбольном году Орбан забил семь мячей и трижды ассистировал партнерам в 28 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
